ABD'de yolcu gemisinde koronavirüs alarmı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kaliforniya eyaleti açıklarına demirleyen Grand Princess isimli lüks yolcu gemisinde bulunan 21 kişide koronavirüsün tespit edildiğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Grand Princess isimli lüks yolcu gemisinde bulunan 21 kişide koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Pence bu kişilerin 19'unun mürettebat üyesi, diğer 2 kişinin ise yolcu olduğunu belirtti. Pence ayrıca, virüsün varlığının onaylanmasından sonra, ABD sağlık yetkililerinin geminin ticari olmayan bir limana yönlendirileceğini ve gemide bulunan herkesin tek tek testten geçirileceğini söyledi.

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