ABD'deki orman yangını, 513 milyon dolarlık hasara neden oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen, bölge tarihinin en büyük yangını olarak bildirilen Marshall yangınının en az 513 milyon dolarlık hasara yol açtığı ve yaklaşık 1100 ev ve yapıyı yok ettiği bildirildi.

Eyalete bağlı Boulder County'de, tüm mahallelerin kül olduğu Denver ve Boulder arasında bulunan banliyö bölgesinin de değerlendirilmesinden sonra yangının ekonomik zararına ilişkin ilk tahmin yapıldı. Yetkililer yangının en az 513 milyon dolarlık hasara yol açtığını ve yaklaşık 1100 ev ve yapıyı yok ettiğini belirtti. Boulder County yetkilileri, yeni toplam rakamın yıkılan ahırları, hangarları ve diğer ek binaları içerdiğini ancak büyük çoğunluğunun konut olduğunu söyledi. En büyük hasarın, Louisville ve Superior şehirlerinin içinde ve çevresinde gerçekleştiği kaydedildi. Müfettişler hala, binlerce kişinin kaçmasına neden olan rüzgar güdümlü orman yangınına neyin neden olduğunu belirlemeye çalışıyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sebebiyle yangına meyilli bölgelerde banliyöler büyüdükçe benzer olayların daha yaygın hale geleceğini söylüyor. AA

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