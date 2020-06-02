ABD'deki protestolarda bir polis memuru öldü

Amerika Birleşik Devletlerin'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda şiddet giderek artıyor.

Las Vegas'ta polis ile eylemciler arasında çıkan silahlı çatışmada başından vurulan bir polis memuru öldü. Olayın Circus Circus isimli otelin önünde yaşandığı bildirildi. En az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı var George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından birçok kentte başlayan protestolar ve şiddet olayları devam ediyor. Amerikan medyasının derlediği haberlerde, Floyd protestolarında yedinci gün geride kalırken ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı bildirildi. Benzer şekilde en az 23 kentte de Ulusal Muhafız Birliklerinin polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için görev yaptığı bilgisi paylaşıldı. Euronews Türkçe

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