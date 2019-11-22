ABD'den İranlı bakana yaptırım kararı

ABD, İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azari'yi geniş kapsamlı internet kesintileri nedeniyle yaptırım listesine ekledi.

İran'da protestoların etkisini azaltmak için cumartesi gününden itibaren Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararıyla internet bağlantısının tümüyle kesilmesinin ardından ABD'den yaptırım kararı geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azari, yaptırım listesine dahil edildi. Yaptırımlar kapsamında Azari'nin ABD'deki mal varlığı bloke edilirken ABD vatandaşları söz konusu mal varlıklarıyla ilgili işlemlerde bulunamayacak. İran'da benzin zammından sonra patlak veren şiddet içerikli gösteriler nedeniyle hükümet internet erişimini tümüyle kesmişti. İnternet kesintisi, muhaliflerin gösterileri sosyal medyada paylaşmasını engellemişti.

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