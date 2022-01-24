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24 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD'den Kiev büyükelçilik çalışanlarını tahliye kararı

24 Ocak 2022, Pazartesi 11:19
ABD Dışişleri Bakanlığı, olası bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.

Uyarıda, "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğuna işaret edilen açıklamada, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, “Rusya'nın askeri harekatı her an olabilir ve ABD hükümeti böyle bir acil durumda vatandaşlarını tahliye edecek durumda olmayabilir, bu nedenle şu anda Ukrayna'da bulunan ABD vatandaşları buna göre planlarını yapmalı." denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da iletişim için online bir form doldurmaları talebinde bulunuldu.

Bu arada The New York Times, ABD Başkanı Joe Biden’in Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde binlerce ABD askerini konuşlandırmayı gözden geçirdiğini duyurdu. Pentagon ise bu haberle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Kiev, büyükelçilik, tahliye
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