ABD'den Pfizer-BionTech aşısının acil kullanımına onay geldi

ABD, koronavirüse karşı Pfizer-BionTech ortaklığında geliştirilen aşının acil kullanımına izin verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) gerekli onayı vermesinin ardından, sağlık personeli ile yaşlılar yurdunda kalanlara öncelik verilecek şekilde aşı yapılmaya başlanacak. İlk etapta, 2,9 milyon doz aşı hizmete sunulacak.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtilen aşının 24 saatten daha kısa sürede yapılmaya başlanacağını söyledi.

Aşının tüm vatandaşlara ücret ödemeden yapılacağını kaydeden Trump, “Bugün ulusumuz sağlık açısından bir mucizeye imza attı. Güvenli ve etkili bir aşıya sadece 9 ayda ulaştık. Milyonlarca hayat kurtulacak. Amerikalılar adına bunu mümkün kılan herkese teşekkür etmek isterim.” dedi.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin ise basına yaptığı açıklamada, aşının, ABD genelinde insanların hayatını kurtaracağını ve yaşamın normale dönmesini sağlayacağını söyledi.