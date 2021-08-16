ABD, Kabil'e 1000 asker daha gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil'deki tahliye operasyonuna destek olması amacıyla Afganistan'a ilave 1000 asker daha göndereceklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Kirby, Bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, ABD'nin Kabil'de sürdürdüğü tahliye operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Kabil'deki Amerikalıların ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesinin sağlanması amacıyla ülkeye ilave 1000 asker daha gönderme kararı aldıklarını ve tahliye işleminin güvenli bir şekilde yapılmasının tek amaçları olduğunu belirtti.

Sözcü, bu kararla ABD yönetiminin tahliye operasyonu için Afganistan'a gönderdiği ilave asker sayısının yaklaşık 6 bini bulduğunu ifade etti.