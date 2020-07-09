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9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD: Kuzey Kore ile müzakereler sürdürülmeli

09 Temmuz 2020, Perşembe 13:08
ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, iki ülke arasındaki müzakereleri sürdürme niyeti olmadığını açıklayan Kuzey Kore ile görüşmelere kaldığı yerden devam etmenin önemini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, üç günlük resmi ziyaret için Güney Kore'de bulunan ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un, ülkenin yeni atanan ulusal güvenlik danışmanı Suh Hoon ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Biegun'un görüşmede, Washington ile Pyongyang arasındaki görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesinin önemine değindiği ve Seul ile yakın koordinasyonu sürdürmek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun'un, ABD-Kuzey Kore diplomasisinin yeniden başlaması yönündeki çabalarından övgüyle bahseden Suh'un, Biegun’dan bu çabaları sürdürmesini istediği kaydedildi.

Yonhap ajansının haberine göre, kaynaklar, görüşmede, Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltmanın ve Kuzey Kore ile diplomaside girilen çıkmazdan çıkmanın yollarına odaklanıldığını belirtti.

ABD ve Güney Koreli yetkililerin, Koreler arası ilişkileri ilerletmenin yolları konusununda da görüş alışverişinde bulunduğu tahmini aktarıldı.

Öte yandan, Devlet Başkanlığı ofisinden bir yetkili, Biegun'un, daha önce herhangi bir planlama yapılmadığı için Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelmediğini ifade etti.

Biegun'un, öğleden sonra Japonya'ya hareket etmesi planlanıyor.

Biegun'dan "Kuzey Kore'yle müzakereye hazırız" mesajı

ABD'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yürütülmesinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, dün Güney Koreli mevkidaşı Lee Do-hoon ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Kim'in bu konularda benimle muhatap olacak yetkili birini ataması halinde biz müzakereye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Beigun, görüşmelerinin hedefinin kalıcı barışı sağlamak üzere Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması olması gerektiğini vurgulamıştı.

Kuzey Kore'den ret yanıtı

Öte yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Pyongyang yönetiminin ABD ile müzakerelere devam etmeyeceği belirtilmişti.

Washington yönetiminin güvenilir bir ara bulucu olma işlevini yitirdiği vurgulandığı açıklamada, "Bir kez daha açıkça söylüyoruz, ABD ile yüz yüze oturmaya niyetimiz yok." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choe Sun Hui, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Pyongyang yönetimine yönelik "düşmanca" politikaları bırakmadığı sürece, bu ülke ile nükleer müzakereleri sürdürme planlarının bulunmadığını belirtmiş ve "Önceki zirvede yapılmış olan anlaşmaları hiçe sayarak Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikaları sürdüren ABD ile görüşmek veya anlaşma yapmak mümkün mü?" ifadesini kullanmıştı.

AA

Etiketler: ABD, Kuzey Kore, müzakere
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