"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

ABD'nin asker talebine Almanya olumsuz cevap verdi

08 Temmuz 2019, Pazartesi 16:49
ABD'nin Suriye'de sahada görev yapacak Alman askeri talep etmesi ülkede tepki çekti. Alman hükümeti, Jeffrey'in talebini karşılama konusunda isteksiz olduğu mesajını verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini talep etmesi, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefet partilerinin tepkisini çekti, hükümet ise bu konudaki isteksizliğini ifade etti.

SPD Genel Başkanlığına vekalet eden 3 kişiden biri olan Thorsten Schaefer Gümbel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir görev, SPD tarafından reddedilmiştir. Alman askerlerinin Suriye'de sahada görev alması bizimle olmayacak. Ayrıca koalisyon ortaklarının da bunu istemediklerini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partisi olan Sol Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise hükümeti, Suriye'deki faaliyetlerini genişletmesi konusunda uyardıkları, Suriye'ye Alman askerlerinin gönderilmesini ise reddettikleri belirtildi.

Hükümetin bu teklifi açıkça reddetmesi ve duruş belirlemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, böyle bir askeri birlik göndermenin "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'ye asker göndermeyi tartışmak yerine, bölgede keşif uçuşları yapan Tornadolar ve diğer birliklerin görev süresinin uzatılmaması istendi.

"Sürenin uzatılmasına Federal Meclis karar verecek"

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısında, Almanya'nın bu konudaki isteksizliğini belirtti.

Seibert, hükümetin anti DEAŞ koalisyonuna askeri katkısının devam edeceğini vurgulayarak, "Federal hükümetin, anti DEAŞ koalisyonu çerçevesinde görevi sürdürmeyi planladığını söylediğimde, bunun kara birlikleri olmadığı iyi bilinmektedir." ifadesini kullandı.

ABD'nin kara birliği talebine olumsuz baktıklarına işaret eden Seibert, bölgedeki Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına Federal Meclis'in karar vereceğine dikkati çekti.

Seibert, DEAŞ tehlikesinin tam olarak bitmediğini, askeri ve sivil bileşenlerle bölgenin istikrarı konusunda atılması gereken adımları ABD ile görüşmeye devam ettiklerini de kaydetti.

"Görüşmede kendisine pozisyon hatırlatıldı"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul ise Jeffrey'in cuma günü Dışişleri Bakanlığında ilgili kişilerle görüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"ABD'nin burada büyük bir elçiliği var, iç siyasetimizi onlar da takip ediyor. Jeffrey'in bu bağlamda Almanya'nın pozisyonunu daha önceden de bildiğini biliyoruz. Cuma günkü görüşme de kendisine bu pozisyon tekrar hatırlatıldı."

Bölgede, Almanya'nın anti DEAŞ koalisyonu çerçevesinde Tornado keşif ve tanker uçakları bulunuyor. Söz konusu birliğin görev süresi, 31 Ekim'de sona eriyor.

AA

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere ABD'den özür dileyecek

    İzmir merkezli göçmen kaçaklığı operasyonu: 55 gözaltı

    Motorin indirimi bu gece yarısı yapılacak

    AB'den Türkiye'ye 'yasadışı sondaj' tepkisi

    11. Kalkınma Planı TBMM'de

    İngiltere'nin İran'ın tankerine el koymasına Zarif'ten tepki

    ABD'nin asker talebine Almanya olumsuz cevap verdi

    Sosyal medyada gündem olmuştu: Pendik'te araca saldırı olayında son durum?

    Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma çağrısı: "Çok endişe verici"

    Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve S-400 açıklaması

    Büyük acıları hatırlatan yürüyüş başladı...

    Meteoroloji'den Doğu'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Uzaya çıkma fırsatı yakalayan Mandla Maseko, motosiklet kazasında öldü

    İran 5,7 ile sallandı

    Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeniden görüşecek

    Ürdün: Filistin meselesinde 'üç hayır' ilkesinden hareket ediyoruz

    Kupa Amerika'nın sahibi Brezilya oldu

    Önce huzur ve birlik sağlanmalı

    Kardeşini eşyalarından tanıdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yapılan memleketin hayrına değil
    Sebahattin YAŞAR

    Düğünlerimiz de bir imtihan vesilesidir
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Başkanı nasıl görevden alabildiniz?
    Genel

    Asılanlarla beraber ahirete gitmeye hazırım
    M. Said ZEKİ

    Adaletten ümidinizi kesmeyin
    Mehmet KARA

    Yaz, oldukça sıcak geçecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bir han ve bir bekleme salonudur
    Genel

    Gazeteci fişlemeye tepki yağdı
    Süleyman KÖSMENE

    Gençliğin iffetle bekası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.