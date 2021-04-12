"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'ABD'nin en az mülteci kabul eden başkanı olabilir'

12 Nisan 2021, Pazartesi 11:16
Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), ABD Başkanı Biden'ın, göçmenlik politikalarını eleştirmesine rağmen Trump yönetiminden kalan bir politikayı kaldırmadığı için ülkenin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabileceğini açıkladı.

Komite tarafından yayımlanan raporda, Joe Biden'ın seçim kampanyası döneminde mültecilere yönelik umut vadeden açıklamalarda bulunduğuna ve göreve geldikten sonra da yeni politikalar açıkladığına işaret edilerek, bunlara rağmen Biden'ın hala bir başkanlık kararnamesi imzalamadığı belirtildi.

Biden'ın yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamaması nedeniyle Trump döneminden kalan 15 bin kişilik mülteci kotasının devam ettiğine ve bu kotanın da ülke tarihindeki en düşük kota olduğuna dikkat çekilen raporda, Biden'ın Trump döneminin mültecilere karşı politikalarını sık sık eleştirmesine rağmen ülkenin modern tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabileceği vurgulandı.

ABD'nin 2021 mali yılı içerisinde şu ana kadar sadece 2 bin 50 mülteciyi kabul ettiği aktarılan raporda, durumun böyle sürmesi durumunda yıl sonuna kadar kabul edilen mülteci sayısının ancak 4 bin 510'a ulaşabileceği kaydedildi.

Raporda, Trump yönetiminin son yılında 11 bine yakın mülteci kabul ettiği ve bunun ülke tarihindeki en düşük mülteci sayısı olduğu belirtildi.

Komite tarafından yayımlanan raporda, Joe Biden'ın seçim kampanyası döneminde mültecilere yönelik umut vadeden açıklamalarda bulunduğuna ve göreve geldikten sonra da yeni politikalar açıkladığına işaret edilerek, bunlara rağmen Biden'ın hala bir başkanlık kararnamesi imzalamadığı belirtildi.

Biden'ın yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamaması nedeniyle Trump döneminden kalan 15 bin kişilik mülteci kotasının devam ettiğine ve bu kotanın da ülke tarihindeki en düşük kota olduğuna dikkat çekilen raporda, Biden'ın Trump döneminin mültecilere karşı politikalarını sık sık eleştirmesine rağmen ülkenin modern tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabileceği vurgulandı.

ABD'nin 2021 mali yılı içerisinde şu ana kadar sadece 2 bin 50 mülteciyi kabul ettiği aktarılan raporda, durumun böyle sürmesi durumunda yıl sonuna kadar kabul edilen mülteci sayısının ancak 4 bin 510'a ulaşabileceği kaydedildi.

Raporda, Trump yönetiminin son yılında 11 bine yakın mülteci kabul ettiği ve bunun ülke tarihindeki en düşük mülteci sayısı olduğu belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

    'ABD'nin en az mülteci kabul eden başkanı olabilir'

    Japonya, Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltacak

    TCMB açıkladı: 12 aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolar oldu

    İçişleri Bakanlığı'nın 'Ramazan Tedbirleri' genelgesinde neler var?

    4 emekli amiral ifade vermeye geldi

    Basın kartında keyfilik bitsin

    Kudsi Bir Dâvânın Sadık Bir Neferi

    Kutlular ve Yeni Asya’nın duruşu hiç değişmedi

    Ramazan Ayı, israf ayı olmasın

    12 Eylül ihtilâline karşı, Mehmet Kutlular ve Yeni Asya…

    'Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kaza 'terör eylemi'

    NASA'nın yarışmasında finale kalan iki fotoğraftan biri Van Gölü oldu

    Beşiktaş, Erzurum deplasmanından kayıpsız döndü

    İnternet fiyatları el yakıyor

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Örgün eğitimle 387 hafız

    Bir aile daha Diyarbakır annelerinin arasına katıldı

    Fransa'da camiye yapılan saygısızlık büyük tepki çekti

    İdlib'de hayat çok zor: "Çocuklarım üç yıldır et yemiyor"

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    “Mert ol savcı!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tugay Camii’ne de darbe
    Genel

    Kutlular ve Yeni Asya’nın duruşu hiç değişmedi
    Süleyman KÖSMENE

    Ululemre itaatin sınırları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Vay halimize
    Ali FERŞADOĞLU

    Kutlular Ağabeyin evlilik teşviki
    Yeni Asya'dan Size

    Hüzünlü bir hafta
    Risale-i Nur'dan

    Şeair içinde en parlak ve muhteşemi: Ramazan-ı Şerif

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.