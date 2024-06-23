ABD'nin Gazze politikası nedeniyle vicdani ret haklarını kullanacaklar

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert ile Juan Bettancourt, ABD'nin Gazze politikasını daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini bildirdi.

Amerikan yayın ağı "NBC News"ün özel haberine göre, ordu mensupları ABD'nin İsrail'e olan desteğine tepki gösterdi.

Hebert, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan ve ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hind'in kızına benzediğini dile getiren Hebert, "Olanları desteklememek gerekiyor." dedi.

Hebert, ABD Hava Kuvvetlerinde İsrail'e silah sağlanan bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.

Bettancourt ise tanık olduğu görüntülere dayanamadığını belirterek, "Dünya akıllı telefonlarından binlerce masum sivilin katledilmesine tanık oluyor." diye konuştu.

Kendisi için dönüm noktasının ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakması olduğunu ifade eden Bettancourt, uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkenin ordusuna daha fazla hizmet edemeyeceğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını soykırım olarak tanımlayan ikili, ABD'nin İsrail'e desteğini daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini duyurdu.

ABD ordusunda vicdani ret hakkı talepleri ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendiriliyor.