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23 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

ABD'nin Gazze politikası nedeniyle vicdani ret haklarını kullanacaklar

23 Haziran 2024, Pazar 13:35
ABD Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert ile Juan Bettancourt, ABD'nin Gazze politikasını daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini bildirdi.

Amerikan yayın ağı "NBC News"ün özel haberine göre, ordu mensupları ABD'nin İsrail'e olan desteğine tepki gösterdi.

Hebert, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan ve ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hind'in kızına benzediğini dile getiren Hebert, "Olanları desteklememek gerekiyor." dedi.

Hebert, ABD Hava Kuvvetlerinde İsrail'e silah sağlanan bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.

Bettancourt ise tanık olduğu görüntülere dayanamadığını belirterek, "Dünya akıllı telefonlarından binlerce masum sivilin katledilmesine tanık oluyor." diye konuştu.

Kendisi için dönüm noktasının ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakması olduğunu ifade eden Bettancourt, uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkenin ordusuna daha fazla hizmet edemeyeceğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını soykırım olarak tanımlayan ikili, ABD'nin İsrail'e desteğini daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini duyurdu.

ABD ordusunda vicdani ret hakkı talepleri ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendiriliyor.

AA

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  • S.topuz

    23.6.2024 14:23:37

    Filistin altmış seneden beri Firaunlaşmış Zalimler tarafından sinsice İŞGAL edilmiş ve binlerce masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, ki çok önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZÂLİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoookkk geç kaldınız bile! Yuuuh, yuuuhlar olsun imkanı olupta zevkle seyreden ve engellemeyen vicdansızlara, yuhhh olsunnnn! 👏👏👏😭🙌🌷🤲🌷😥😭😡😤❤🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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