ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 700 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 700 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 423 milyon 600 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 633 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 596 milyon 400 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 5 milyon 500 bin varil (yüzde 2,5) artışla 224 milyon 100 bin varile yükseldi.