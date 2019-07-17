ABD ÖSO'ya yeniden destek veriyor

ABD, Suriye'nin güneyinde uzun süre önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu'na yeniden eğitim vermeye başladı.

ABD, Suriye'nin güneyindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarından 3 sene önce desteğini büyük oranda çekmişti. Bu sayede, Esed rejimi safındaki İran destekli yabancı terörist gruplar, Suriye'nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim olmuştu. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif Üssü'nde ve Ürdün içerisinde bu ÖSO güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı. Grup, Deyrizor da dahil olmak üzere ülkenin güneydoğusunda yaşayan çok sayıda Arap savaşçıyı bünyesine kattı. AA

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