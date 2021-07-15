ABD Senatosundan Uygur tasarısına onay

ABD Senatosu, Uygur Türklerine yapılan baskılardan dolayı Çin’in Sincan bölgesinden yapılacak ithalatın yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı.

Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi’nden de onay alması ve Başkan Joe Biden’in imzalaması gerekiyor. Şu anda yürürlükteki yasa, insanların zorla çalıştırıldığına dair somut deliller olması halinde ithalata sınırlama getiriyordu. Tasarıyı hazırlayan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Demokrat Senatör Jeff Merkley, Temsilciler Meclisi’nin de gecikmeden tasarıyı onaylamasını istedi. Rubio, “Sincan bölgesinde işlenen insanlık suçlarına karşı gözümüzü kapatamayız. Şirketlerin insanların suistimal edilmesinden yarar sağlamasına izin veremeyiz” dedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Merkley ise “Hiçbir Amerikan şirketi bu suistimallerden yarar sağlamamalı. Amerikan tüketiciler, köle olarak kullanılan işçilerin ürettiği ürünleri satın almamalı” dedi.

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