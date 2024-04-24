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24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

ABD üniversitelerinde Gazze eylemleri

24 Nisan 2024, Çarşamba 00:50
ABD Connecticut’taki Yale Üniversitesi ve Manhattan’daki New York Üniversitesi’nde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde polis onlarca öğrenciyi gözaltına aldı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarıyla ilgili öğrenci protestoları, ABD kampüslerinde yayılmaya devam ediyor. Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Yale Üniversitesi kampüsünde polis, Pazartesi akşamı en az 47 protestocuyu gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler disiplin işlemlerine sevk edilecek.

T24’ün haberine göre, sosyal medyada yer alan videolarda polisin protestocuların kampındaki çadırlarını söktüğü görüldü. Bazı polis memurları çadırları fırlatırken bazıları da göstericilerle arbedeye girdi.

Haber Merkezi

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