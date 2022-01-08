ABD ve Rusya arasında 'Kazakistan' polemiği

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'Ruslar evinize gelirse gitmez' açıklamasına Moskova'dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalılar evine geldiğinde, hayatta kalmak, soyguna veya tecavüze uğramamak zor oluyor" dedi.

Kazakistan'da patlayan protestolar ABD ile Rusya arasında yeni bir polemiğe neden oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan makamlarının ülkedeki protestoları gereğince kontrol altına alma kabiliyetine sahip olmasına rağmen Kolektif Güvenlik Örgütü Anlaşması (KGÖA) üyelerinden barış gücü istemelerini anlayamadıklarını söyledi. Bakan Blinken, "Bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur" ifadelerini kullandı.

Moskova'dan cevap: ABD gelince tecavüz ve soyguna uğramama zor

Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak ABD'li muhataplarına cevap verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan'a asker gönderilmesine öncülük etmesi ile ilgili açıklamaları değerlendirildi.

Blinken'ın Kazakistan'daki olaylarla ilgili "kaba şekilde şaka yaptığı" belirtilen açıklamada, "Blinken, tarih derslerini çok seviyorsa, şunu bilmeli: Amerikalılar evine geldiğinde, hayatta kalmak, soyguna veya tecavüze uğramamak zor oluyor." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yakın geçmiş değil, Amerikan devletinin 300 yıllık tarihi bize ders veriyor. Kuzey Amerika kıtasındaki Kızılderililer, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavyalılar, Libyalılar, Suriyeliler ve kendi evinde davet edilmeyen bu misafirleri görme şansına sahip olan diğer talihsiz insanlar, bununla ilgili birçok şey anlatabilir."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Rusya'nın Kazakistan'a barış gücü gönderme konusunda öncülük etmesine ilişkin "Bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur" ifadesini kullanmıştı.