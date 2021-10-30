"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Ada ülkesi olan Tonga'da ilk koronavirüs vakası

30 Ekim 2021, Cumartesi 19:52
Tonga'da Yeni Zelanda'dan gelen bir kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle Tonga, pandeminin başından bu yana ilk koronavirüs vakasını bildirdi.

Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi olan Tonga, Kovid-19'dan izole olmuş birkaç ülkeden biriydi. Başbakan Pohiva Tu'i'onetoa, enfekte kişinin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden çarşamba günü uçakla gelen 215 yolcudan biri olduğunu ve şu an karantina otelinde kaldığını bildirdi.

Tonga Başbakanı Tu'i'onetoa'nın pazartesi günü herhangi bir Kovid-19 kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri test sonucu pozitif çıkan yolcunun BioNTech-Pfizer aşısıyla iki doz aşılandığını ve yolculuğa çıkmadan önce negatif test sonucu bildirdiğini açıkladı. Vakanın Tongalı yetkililerle iş birliği halinde inceleneceği belirtildi.

Tongalı sağlık yetkilileri polis memurları ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere uçak ülkeye vardığında havaalanında olan herkesin karantinaya alındığını söyledi.

Our World in Data verilerine göre, 106 bin nüfuslu Tonga'da nüfusun yüzde 31'i tamamen, yüzde 48'i ise en az bir doz aşılandı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Tonga, koronavirüs
Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Yasama tamam, icrayı çalışıyoruz"

    ABD’de göçmen çocuklar için tazminat ödenecek

    Katliâmlardan biri için af diledi

    Erdoğan, yarın Biden ile görüşecek

    Hamdolsun, AKM’yi açtı

    Diplomatik kriz devam ediyor: BAE de Lübnan'dan temsilcilerini çekti

    Türkiye'de 23 bin 96 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    "Depreme hâlâ hazır değiliz"

    "Gelecekteki salgınlara hazırlıklı olmalıyız"

    Sudan'ın Türkiye Büyükelçisi görevden alındı

    Taliban: Dünya ülkeleri Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

    Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde 2 protestocu öldü

    Yemen'de roketli saldırı düzenlendi: 3 çocuk öldü

    Hekimlerden ‘Beyaz Yürüyüş’

    Askerler Erdoğan posteri açtı

    ABD istihbaratından Kovid-19'un kaynağıyla ilgili açıklama

    Myanmar’da 'Ordu 160'dan fazla binayı ateşe verdi' iddiası

    Cuntaya karşı yürüyecekler

    Elektrik faturasını düşürme teklifleri

    Kuveyt Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Menderes’e mektubundan kardeşlik ve hukuk mesajları
    Cevher İLHAN

    “Kriz” hangi tâvizlerle ötelendi?
    Genel

    Devlet kişileşti, ülke kaybetti
    Ahmet BATTAL

    Veteriner adaleti figürünkinden iyidir
    Osman ZENGİN

    Mahir Yenemuk da rahmetli oldu
    Risale-i Nur'dan

    Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değil
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişi zekât bağışlarını kontrol edemez!
    Mehmet ÇETİN

    Şimdiye uğrayarak geçmişe giden ben

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.