Ada ülkesi olan Tonga'da ilk koronavirüs vakası

Tonga'da Yeni Zelanda'dan gelen bir kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle Tonga, pandeminin başından bu yana ilk koronavirüs vakasını bildirdi.

Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi olan Tonga, Kovid-19'dan izole olmuş birkaç ülkeden biriydi. Başbakan Pohiva Tu'i'onetoa, enfekte kişinin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden çarşamba günü uçakla gelen 215 yolcudan biri olduğunu ve şu an karantina otelinde kaldığını bildirdi.

Tonga Başbakanı Tu'i'onetoa'nın pazartesi günü herhangi bir Kovid-19 kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri test sonucu pozitif çıkan yolcunun BioNTech-Pfizer aşısıyla iki doz aşılandığını ve yolculuğa çıkmadan önce negatif test sonucu bildirdiğini açıkladı. Vakanın Tongalı yetkililerle iş birliği halinde inceleneceği belirtildi.

Tongalı sağlık yetkilileri polis memurları ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere uçak ülkeye vardığında havaalanında olan herkesin karantinaya alındığını söyledi.

Our World in Data verilerine göre, 106 bin nüfuslu Tonga'da nüfusun yüzde 31'i tamamen, yüzde 48'i ise en az bir doz aşılandı.