Afganistan'da otel saldırısı: En az 3 ölü

Afganistan'ın Türkmenistan sınırında yer alan Badğis kentinde silahlı kişilerce bir otele saldırı düzenledi.

Olayda en az 3 güvenlik görevlisi ölürken 4'ü polis 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının hedefindeki otel, emniyet müdürlüğüne çok yakın bir mesafede bulunuyor. Saldırganların otele girdikten sonra emniyet binasına saldırmasının ardından bölge kordon altına alındı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusret Rahimi, Kale-i Nav ilçesindeki otele saldırı düzenleyen ve 3 kişi olduklarını belirttiği intihar eylemcilerinden ikisinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü, kalan bir eylemci ile çatışmanın devam ettiğini söyledi. Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Euronews Türkçe

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