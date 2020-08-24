Afganistan'daki bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçe merkezine düzenlediği bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, militanların, Deh Yak ilçe merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise yaralandığını ifade eden Cumazada, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.