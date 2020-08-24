Afganistan'daki bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçe merkezine düzenlediği bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, militanların, Deh Yak ilçe merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise yaralandığını ifade eden Cumazada, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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