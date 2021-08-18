Afganistan Merkez Bankası'nın 10 milyar dolarlık rezervi donduruldu

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan Merkez Bankası'na ait yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz rezervini dondurdu. Taliban'ın yönetime el koyduğu Afganistan'a yapılan döviz rezervi akışı da durduruldu.

Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ecmel Ahmady, ABD'de bulunan Afganistan'a ait döviz rezervinin dondurulduğunu doğruladı. Ahmady, Afganistan'a ait merkez bankası varlıklarının Taliban tarafından kullanılamayacağını söyledi. Taliban, ABD Hazinesi'nin yaptırım uygulanan örgütler listesinde bulunuyor. Afganistan merkez bankasına ait varlıkların tehdit altında olmadığını belirten Ecmel Ahmady, bu varlıkların çoğunlukla FED ve diğer uluslararası bankalarda bulunduğunu söyledi. Taliban'ın ulaşabileceği varlıkların, mevcut varlıkların yüzde 0.2'sini aşamayacağını öngören Ahmady ayrıca, Taliban'a yönelik yaptırımlar kaldırılmadığı sürece uluslararası toplumun Afganistan'ın kalkınmasına bağışta bulunmayacağını da dile getirdi. Afganistan'ın uluslararası bankalarda 9.5 milyar dolarlık rezervi bulunuyor. ABD yardımları, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Afganistan ekonomisi için hayati önemde görülüyor. Analistler, Taliban'a yönelik yaptırımlar konusunda Biden yönetimini zor bir dönemin beklediği görüşünde. Zira yaptırımların devam etmesi ya da daha da artırılması, Afganistan halkına olan uluslararası insani yardım çabalarını zorlaştırabilir. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 353

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.