Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil vefat etti, 9 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil öldü, 9 sivil yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi. Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. AA

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