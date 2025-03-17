AGİT’den İslâmofobiyle mücadele mesajı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Müslümanlara yönelik nefret ve şiddetin dünya çapında giderek daha fazla ülkede ciddi bir sorun hâline geldiğine işaret ederek, İslâmofobiyle mücadele etmek ve bu konuda daha kararlı yaklaşımlar sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

İslam'ı savunmak insanlığı savunmaktır AGİT, 15 Mart Uluslararası İslâmofobiyle Mücadele Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. AGİT Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, bu önemli günde nefret ve ayrımcılığın her türlüsünün reddedilmesi gerektiğini söyledi. AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Maria Telalian ise Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlükle etkili bir şekilde mücadele etmek için siyasi liderler ve kamuoyu önderlerinin, bu tür davranışlar nerede ve ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, bunları kınaması ve eleştirmesi gerektiğini söyledi. DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER... AA

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