32 yaşında İslam Dini ile şereflendi

Sorularına Risale-i Nur’dan deliller ve misallerle cevaplar bulan 32 yaşındaki ChrIs Palfreyman, Avustralya Nur Vakfında tertiplenen programla şehadet getirerek Müslüman oldu.

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

Avustralyalı Dion İslâm’la şereflendi

Avustralya Nur Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Elhamdülillah! Hafta ve ay geçmiyor ki Avustralya Nur Vakfımızın mescidinde bir gencin daha imanla şereflenmesine şahit olmayalım. 14 Mart 2025 Cuma günü de hidayet nuruyla kalbi nurlanan ve İslâm dairesine giren kardeşimiz Chris Palfreyman oldu.

Chris, cemaatimizden Göktürk kardeşimizle aynı iş yerinde çalışmakta olup, onun vesilesiyle İslâm’a dair sorularına Risale-i Nur’dan deliller ve misallerle cevaplar buldu. Uzun süren araştırma ve derin tefekkürün ardından Chris, 14 Mart 2025 Cuma günü kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Göktürk kardeşimiz bu mübarek ânı şu sözlerle ifade etti: “Elhamdülillah, Chris’in hidayet yolculuğunda ona destek olma ayrıcalığına sahip oldum. Bugün, vakfımızın mescidinde onunla birlikte saf tuttuk, ilk namazını hep birlikte kıldık. Rabbim onun imanını sabit kılsın ve yolunu nurla doldursun.

Chris kardeşimizi tebrik ediyor ve ‘Aramıza hoş geldin Chris!’ diyoruz.”

FATİH YARGI - AVUSTRALYA / YENİ ASYA

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Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

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Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

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23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

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Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA