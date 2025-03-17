İslam'ı savunmak insanlığı savunmaktır

DÜNYA İSLÂM BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ DR. MUHAMMED EL-İSA, İSLÂMOFOBİNİN SADECE DİNÎ BİR MESELE DEĞİL, AYNI ZAMANDA İNSANÎ BİR MESELE OLDUĞUNU HATIRLATIP, “KONUŞTUĞUMUZDA SADECE İSLÂM’I DEĞİL, AYNI ZAMANDA İNSANÎ İLKELERİ DE SAVUNMUŞ OLUYORUZ” DEDİ.

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

ZARARI SADECE MÜSLÜMANLARA MI?

Dünya İslâm Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-İsa, İslâmofobinin, artan nefret söyleminin en endişe verici örneklerinden biri olduğunu söyledi. Bu söylemin sadece Müslümanlara zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda dinî çeşitliliğe sahip toplumlarda aşırıcılığı ve bölünmeleri de teşvik ettiğini vurguladı.

IRKÇILIĞI BESLEYEN MEDYAYA HAYIR

Rabıta Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle, dinlerin takipçilerinin nefret, ırkçılık, kategorizasyon ve dışlamanın hedefi hâline getirilmesine, ırkçılığı besleyen medyaya, fitneyi teşvik eden platformlara, gerçekleri tahrif eden yalanlara ve terörizmi yaklaşık iki milyar insanın benimsediği bir dinle ilişkilendirmeye ‘hayır’ diyoruz.”

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İslâmofobi, barışı tehdit ediyor

Dünya İslâm Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-İsa, İslâmofobinin sadece dinî bir konu değil, aynı zamanda bir arada yaşamayı ve toplumsal barışı tehdit eden insanî bir mesele olduğunu söyledi.

Artan nefret söyleminin en endişe verici örneklerinden biri

Bu söylemin sadece Müslümanlara zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda dinî çeşitliliğe sahip toplumlarda aşırıcılığı ve bölünmeleri de teşvik ettiğini vurguladı.

El-İsa bu açıklamaları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından New York’taki genel merkezde, İslâmofobi ile Mücadele Uluslararası Günü münasebetiyle açılış konuşmacısı olarak davet edildiği oturumda yaptı.

El-İsa, İslâmofobiyi, medenî anayasalarda ve uluslararası kanun, ilke ve normlarda öngörülen kapsayıcı vatandaşlığa ulaşmanın önündeki en önemli tehditlerden biri olarak tanımladı. Güvenilir verilere göre, bazı Müslüman toplulukların marjinalleştirilmesi, entegrasyonlarının engellenmesi veya insan haklarını elde etmelerine mâni olunması vakalarına ilave olarak, bugün hâlen endişe verici bir artışla uygulanan Müslümanlara yönelik zararlara ve suçlara dikkat çekti.

İslam’ın gerçek imajı

El-İsa ayrıca, BM Genel Kurulu Başkan Philemon Yang ile ‘İslâmofobi’ ve ortak ilgi alanına giren bir dizi konuda ikili görüşmelerde bulundu. Rabıta Genel Sekreteri açılış konuşmasında, İslâmofobinin nedenleri üzerinde durdu. Bugün sayıları yaklaşık iki milyarı bulan Müslümanların İslâm’ın gerçek imajını temsil ettiklerini ve İslâm’ın insanî anlayış çağrısına dayanarak dinî, etnik ve kültürel çeşitliliğiyle çevrelerindeki dünyayla olumlu bir etkileşim içinde olduklarını vurguladı.

El-İsa, İslâmofobinin sadece dinî bir mesele değil, aynı zamanda bir arada yaşamayı ve toplumsal barışı tehdit eden insanî bir mesele olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Bu uluslararası platformdan konuştuğumuzda sadece İslâm’ı değil, aynı zamanda insanî ilkeleri de savunmuş oluyoruz.”

Irkçılığı besleyen medyaya hayır

Rabıta Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle, dinlerin takipçilerinin nefret, ırkçılık, kategorizasyon ve dışlamanın hedefi haline getirilmesine, nefreti körükleyen seçim sloganlarına, oy kazanmak için korku tohumları ekenlere, geleceklerini korku ve bölünme üzerine inşa eden politikalara, ırkçılığı besleyen medyaya, fitneyi teşvik eden platformlara, gerçekleri tahrif eden yalanlara ve terörizmi yaklaşık iki milyar insanın benimsediği bir dinle ilişkilendirmeye ‘hayır’ diyoruz.”

El-İsa, “Dini istismar eden aşırılık yanlılarına ve dinin hakikatini çarpıtan terörizme ‘hayır’, öte yandan hakikati görmeyi reddedenlere ‘hayır’, sırf bizimle dinleri ya da ırkları farklı diye ötekinden korkmaya ‘hayır’ diyoruz. Din ya da ırk konusunda sizinle aynı fikirde olanlar, kendi dini ya da etnik toplulukları için sizin başkaları hakkındaki yanılgılarınızdan daha büyük tehlikelere sahip olabilirler” ifadelerini kullandı.

