"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İslam'ı savunmak insanlığı savunmaktır

17 Mart 2025, Pazartesi 02:41
DÜNYA İSLÂM BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ DR. MUHAMMED EL-İSA, İSLÂMOFOBİNİN SADECE DİNÎ BİR MESELE DEĞİL, AYNI ZAMANDA İNSANÎ BİR MESELE OLDUĞUNU HATIRLATIP, “KONUŞTUĞUMUZDA SADECE İSLÂM’I DEĞİL, AYNI ZAMANDA İNSANÎ İLKELERİ DE SAVUNMUŞ OLUYORUZ” DEDİ.

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

ZARARI SADECE MÜSLÜMANLARA MI?

Dünya İslâm Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-İsa, İslâmofobinin, artan nefret söyleminin en endişe verici örneklerinden biri olduğunu söyledi. Bu söylemin sadece Müslümanlara zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda dinî çeşitliliğe sahip toplumlarda aşırıcılığı ve bölünmeleri de teşvik ettiğini vurguladı.

IRKÇILIĞI BESLEYEN MEDYAYA HAYIR

Rabıta Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle, dinlerin takipçilerinin nefret, ırkçılık, kategorizasyon ve dışlamanın hedefi hâline getirilmesine, ırkçılığı besleyen medyaya, fitneyi teşvik eden platformlara, gerçekleri tahrif eden yalanlara ve terörizmi yaklaşık iki milyar insanın benimsediği bir dinle ilişkilendirmeye ‘hayır’ diyoruz.”

***

İslâmofobi, barışı tehdit ediyor

Dünya İslâm Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-İsa, İslâmofobinin sadece dinî bir konu değil, aynı zamanda bir arada yaşamayı ve toplumsal barışı tehdit eden insanî bir mesele olduğunu söyledi.

Artan nefret söyleminin en endişe verici örneklerinden biri

Bu söylemin sadece Müslümanlara zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda dinî çeşitliliğe sahip toplumlarda aşırıcılığı ve bölünmeleri de teşvik ettiğini vurguladı.

El-İsa bu açıklamaları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından New York’taki genel merkezde, İslâmofobi ile Mücadele Uluslararası Günü münasebetiyle açılış konuşmacısı olarak davet edildiği oturumda yaptı. 

El-İsa, İslâmofobiyi, medenî anayasalarda ve uluslararası kanun, ilke ve normlarda öngörülen kapsayıcı vatandaşlığa ulaşmanın önündeki en önemli tehditlerden biri olarak tanımladı. Güvenilir verilere göre, bazı Müslüman toplulukların marjinalleştirilmesi, entegrasyonlarının engellenmesi veya insan haklarını elde etmelerine mâni olunması vakalarına ilave olarak, bugün hâlen endişe verici bir artışla uygulanan Müslümanlara yönelik zararlara ve suçlara dikkat çekti.

İslam’ın gerçek imajı

El-İsa ayrıca, BM Genel Kurulu Başkan Philemon Yang ile ‘İslâmofobi’ ve ortak ilgi alanına giren bir dizi konuda ikili görüşmelerde bulundu. Rabıta Genel Sekreteri açılış konuşmasında, İslâmofobinin nedenleri üzerinde durdu. Bugün sayıları yaklaşık iki milyarı bulan Müslümanların İslâm’ın gerçek imajını temsil ettiklerini ve İslâm’ın insanî anlayış çağrısına dayanarak dinî, etnik ve kültürel çeşitliliğiyle çevrelerindeki dünyayla olumlu bir etkileşim içinde olduklarını vurguladı.

El-İsa, İslâmofobinin sadece dinî bir mesele değil, aynı zamanda bir arada yaşamayı ve toplumsal barışı tehdit eden insanî bir mesele olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Bu uluslararası platformdan konuştuğumuzda sadece İslâm’ı değil, aynı zamanda insanî ilkeleri de savunmuş oluyoruz.”

Irkçılığı besleyen medyaya hayır

Rabıta Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle, dinlerin takipçilerinin nefret, ırkçılık, kategorizasyon ve dışlamanın hedefi haline getirilmesine, nefreti körükleyen seçim sloganlarına, oy kazanmak için korku tohumları ekenlere, geleceklerini korku ve bölünme üzerine inşa eden politikalara, ırkçılığı besleyen medyaya, fitneyi teşvik eden platformlara, gerçekleri tahrif eden yalanlara ve terörizmi yaklaşık iki milyar insanın benimsediği bir dinle ilişkilendirmeye ‘hayır’ diyoruz.”

El-İsa, “Dini istismar eden aşırılık yanlılarına ve dinin hakikatini çarpıtan terörizme ‘hayır’, öte yandan hakikati görmeyi reddedenlere ‘hayır’, sırf bizimle dinleri ya da ırkları farklı diye ötekinden korkmaya ‘hayır’ diyoruz. Din ya da ırk konusunda sizinle aynı fikirde olanlar, kendi dini ya da etnik toplulukları için sizin başkaları hakkındaki yanılgılarınızdan daha büyük tehlikelere sahip olabilirler” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AGİT’den İslâmofobiyle mücadele mesajı

    İslam'ı savunmak insanlığı savunmaktır

    Granada'da Ramazan ''Allah'ın bir lütfu''

    Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-17-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

    İsrailli esirin kardeşi: Netanyahu, seni yargılayacağız

    Trump'ın "savaş dönemi" yetkilerini kullanması yargıç tarafından bloke edildi

    Lazkiye'deki patlamada ölü sayısı 16'ya çıktı

    İzmir'de mart sıcaklık rekoru kırıldı, hava sıcaklığı 35 şehrimizde 30 dereceyi aştı

    Nefsimiz ile düşman mıyız?

    ABD'deki fırtınalarda ölü sayısı 33'e yükseldi

    ABD ile İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı: Ölü sayısı 31'e yükseldi, 101 kişi yaralandı

    Gazze’de açlık tehlikesi yeniden gündemde

    Trump Gazzelilere Afrika’da yer buldu!

    AB için demokrasi çıtasını yükseltelim

    Her 6 kişiden 1’i düzenli sosyal yardıma muhtaç

    Tarım Kredide rekor zarar

    Tüketici üretim aşamasında korunmalı

    BM'den Myanmar'a demokrasi çağrısı

    Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-16-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Necmi TORUN

    Siyasette muktesit meslek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş terazisi iç siyasette kullanılmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir misiniz?
    Şükrü BULUT

    Avrupa’da her yer Ramazan
    Mehmet KARA

    22 ayda 38’den 39’a düştü!
    Erol Sarı

    Camiye dayak yemeye mi geldik?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Darbeler olmasaydı...
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayısı
    Süleyman KÖSMENE

    Bize düşen okumaktır, okumaktır, okumaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.