Akile’nin öldürülmesi savaş suçu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin görevi sırasında Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldürmesinin savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

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