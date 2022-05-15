15 Mayıs 2022, Pazar 10:00
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin görevi sırasında Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldürmesinin savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
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BM insan hakları uzmanlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ebu Akile’nin öldürülmesinin basın ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğu belirtilerek, “Yetkili makamlar gazetecilere zarar vermekle değil, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde gazetecileri korumakla görevlidir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ebu Akile’nin öldürülmesi kınanırken, “Gazeteci olarak sadece görevini yapmakta olan Ebu Akile’nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.
AA
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