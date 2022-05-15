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15 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Akile’nin öldürülmesi savaş suçu

15 Mayıs 2022, Pazar 10:00
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin görevi sırasında Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldürmesinin savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

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BM insan hakları uzmanlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ebu Akile’nin öldürülmesinin basın ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğu belirtilerek, “Yetkili makamlar gazetecilere zarar vermekle değil, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde gazetecileri korumakla görevlidir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ebu Akile’nin öldürülmesi kınanırken, “Gazeteci olarak sadece görevini yapmakta olan Ebu Akile’nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

 

AA

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  • S.topuz

    15.5.2022 16:42:29

    Acaba FİLİSTİNLİ MASUMLARIN HALİ NICEDİR? BU HİÇ KİMSENİN UMURUNDA BİLE DEĞİL! Senelerden (yarım asırdan ziyade) beri İSRAİL  DEVLET TERÖRÜ ve ZULMÜYLE, birde AMBARGOSUYLA KISGAÇA ALINAN, KATLEDİLEN, SÜRGÜNE ZORLANAN VE GECELERİ POLİSLERİN EVLERE BASKIN YAPMA RİSKİ VE TELAŞI İLE CEDELLEŞEN, RAHAT UYKU BİLE UYUYAMIYAN BİR TOPLUM, MASUM FİLİSTİN HALKININ HİÇ Mİ İNSANCA YAŞAMA HAKKI YOKKK! BU NASIL Bİ İNSANLIK VAHŞETİ? DAHA NE KADAR DEVAM EDECEK? BİLEN VARSA BİR ADIM ÖNE ÇIKSIN OLMAZMI. ALLAH c.c, BÜTÜN ZALİMLERİ HAKETTİĞİ ŞEKİLDE ACİLEN CEZALANDIRSIN İNŞAALLAH. MASUM FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİN DE ACİLEN YAR ve yardımcısı olsun. Amiiin. Elfü elfi Amiiin.

  • S.topuz

    15.5.2022 16:38:45

    Sizler sadece bir Açıklama yapın,başka yapacak hiç bir imkanınız yok altmış seneden beri? UKRAYNA İÇİN hemen devreye girip, her türlü yardım, destek ve Rus ya ambargosunu devreye sokabiliyorsunuz hep beraber NATO,AB, BM ve ABD ile. Neden İSRAİLE YARIM ASIRDAN beri ciddi hiç biy uygulama ve yaptırım yooook?!?. Bu işin tadı tuzu kalmadı artık. Ne yapacaksanız bir an evvel yapın ve bu masum FİLİSTİN HALKI rahatlasın ve kurtulalım bu İNSANLIK AYIBINDAN. Allah KAHRETSİN!

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