'Aksa kazılarını durdur'

Ürdün, İsrail’in uluslararası hukuka bağlı kalmasını ve Mescid-i Aksa’ya bağlı Burak Meydanı’ndaki kazı çalışmalarına derhal son vermesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, İsrail’in Kudüs’te kadim beldenin kimliğine dokunmayı durdurması ve tabiiliğinde bir değişime gitmemesi çağrısında bulundu. İsrail’in Doğu Kudüs’te işgalci bir güç olarak bulunduğunu hatırlatan Fayiz, İsrail’in sorumluluklarına ve uluslar arası hukuka bağlı kalması gerektiğini belirtti. Fayiz açıklamasında “Mescid-i Aksa ve çevresindeki bütün restore ve bakım çalışmaları yalnızca Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresinin yetkisindedir” ifadelerine yer verdi. Amman - aa

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