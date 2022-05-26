Almanya Başbakanı: Putin'in savaşı kazanamayacağından eminim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki savaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanamayacağından "emin" olduğunu açıkladı.

İsviçre'de gerçekleşen Davos Ekonomik Forumu'nda konuşan Alman Şansölye, "Putin savaşı kazanmamalı ve kazanmayacağına eminim. Savaşı kazanamayacak" dedi. Üç aydan fazla süredir Rusya'nın Ukrayna işgalinde "stratejik hedeflerini hala gerçekleştiremediğini" söyleyen Alman lider, "Şu anda Ukrayna'nın istilası savaşın başladığı günlerden daha uzak görünüyor" ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe

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