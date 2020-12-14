Almanya Cumhurbaşkanı: Salgının kontrolden çıkma riski var

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, koronavirüs salgınının "kontrolden çıkma tehdidinde bulunduğunu" söyledi.

Her gün on binlerce kişinin virüse yakalanması ve yüzlerce kişinin salgına bağlı olarak ölmesinin Kovid-19 ile mücadele çabalarının yeterli olmadığını gösterdiğine dikkati çeken Steinmeier, "O nedenle sert önlemler almak zorundayız" dedi.

Steinmeier yayımladığı görüntülü mesajında, Kovid-19 salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğunu belirterek "Virüsün üzerimizde hala etkisi var. Bu nedenle çarşamba gününden itibaren, kamusal ve özel hayatımız Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi şekilde kısıtlanacak. Durum çok ciddi. Bir haftada binlerce ölüm ve kontrolden çıkma tehdidinde bulunan bir salgın mevcut. O nedenle sert önlemler almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, gelecek günlerin herkes için sınav niteliğinde olduğunu ifade ederek "Son birkaç ayda hepimiz uzun yol katettik, birlikte ve birbirimizi düşünerek devam edelim ve sonuna gelelim. Salgının geleceğimizi çalamayacağından eminim. Bu krizi aşacağız. Başarılı olmalıyız." dedi.