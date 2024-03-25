Almanya’da açık hava iftarı

Almanya’nın Ludwigsburg kentinde Müslümanlar ve Almanlar, şehir merkezinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İslamische Gemeinschaft Ludwigsburg (IGL) Camisi tarafından düzenlenen iftara soğuk havaya rağmen yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, ramazana özel ezgiler dinletildi. IGL Cemiyet Başkanı Abdurrahman Polattimur, aylar süren hazırlıkların ardından iftar programını icra etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, katılımcılara, programa katkıda bulunan sponsorlara ve özellikle yönetim ekibine teşekkür etti. AA

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