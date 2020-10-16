Almanya'da günlük vaka sayısı ilk kez 7 bini geçti

Almanya'da son 24 saatte 7 bin 334 kişide Covid-19 vakası tespit edildi. Bu, virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren görülen "günlük en fazla rakam" olarak kayıtlara geçti.

Almanya’daki salgın verilerini resmi olarak açıklama yetkisi bulunan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 334 arttığını bildirdi. Son bir günde Covid-19 nedeniyle 24 kişinin öldüğü Almanya'da, ülke genelinde vaka sayısı 348 bin 557'ye ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 9 bin 734'e yükseldi. Covid-19'a yakalanan 655 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü, bunlardan 329'unun ise entübe durumunda olduğu bildirildi. Açıklamada, Covid-19'dan iyileşenlerin sayısının da 287 bin 600'e ulaştığı kaydedildi. Euronews Türkçe

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