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16 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Almanya’da “ikinci dalga” tehlikesi

15 Ekim 2020, Perşembe 22:01
Almanya “ikinci dalga” tehlikesine karşı Kovİd-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Yükselen vak’a sayıları beni endişelendiriyor. Kontrol edilemeyen bir artışın meydana gelmesini önlemeliyiz. Zaten üst aşamadayız ve salgının bu aşaması ciddi” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’a sayılarından duyduğu endişeyi dile getirerek ikinci bir dalganın hem sağlık sistemini hem de ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Merkel, 16 eyalet başbakanıyla sekiz saat süren bir toplantı gerçekleştirdi ve ardından açıklama yaptı.  “Yükselen vak’a sayıları beni endişelendiriyor” diyen Merkel, “Bunu durdurmalıyız. Kontrol edilemeyen bir artışın meydana gelmesini önlemeliyiz. Zaten üst aşamadayız ve salgının bu aşaması ciddî” dedi. Kovid-19 nedeniyle Almanya’nın yaklaşık 250 milyar avro borçlanması gerektiğini vurgulayan Merkel, “İşte bu yüzden ikinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız” ifadesini kullandı.

Almanya genelinde geçerli uygulamaya göre son 7 günde 100 bin nüfus başına vak’a sayısının 50’yi aştığı şehir ve ilçelerde tedbirler sıkılaştırılıyor. Restoran, kafe ve barlar saat 23.00’ten itibaren kapanmak zorunda. Bu saatlerden itibaren içki yasağı geçerli olacak. Riskli bölgelerde maske takma mecburiyeti daha da genişletilecek. Özel eğlenceler maksimum 10 kişi ile sınırlandırılacak. Sadece iki hane halkı birbirini ziyaret edebilecek. Açık alanda da en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.

Başbakanlıktaki toplantıda üzerinde tam olarak anlaşılmayan konu ise konaklama yasağı oldu. Almanya içinde bir eyaletten diğer eyalete seyahat edenlere otellerde konaklama yasağı getirilmesi konusunda bazı eyaletlerin itiraz etmesi nedeniyle bu konunun 8 Kasım’da tekrar görüşülmesinin planlandığı açıklandı. 

AA

Etiketler: Almanya, ikinci dalga, tehlike
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