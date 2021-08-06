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6 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Almanya'da polis şiddeti: BM açıklama talep etti

06 Ağustos 2021, Cuma 14:47
Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, yeni tip koronavirüs önlemlerine karşı Berlin'de düzenlenen gösterilerde polisin şiddet kullanması nedeniyle Almanya'dan açıklama talep etti.

Alman medyasında yer alan haberlerde, İsviçreli hukuk profesörü Nils Melzer, Alman hükümetinden Berlin'deki protestolarda orantısız güç kullandığı ve insanlık dışı tutum sergilediği iddiasıyla polis hakkında açıklama istedi.

Melzer, polisin gösterilerde insan haklarını ihlal ettiğine dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirterek, "Endişe verici görüntüler var." dedi.

Bir polis memurunun, bir kadını boynundan yakalayıp yere ittiği videoya atıfta bulunan Melzer, "Kadın ölebilirdi." ifadesini kullandı.

Melzer görüntülerde kadından kaynaklanan bir tehlike olmamasına rağmen, polisin sadece idari bir suçu önlemek yerine bir nefsi müdafaa tekniği kullanmasını eleştirdi.

Her bir vakanın kapsamlı şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydeden Melzer, "Polis memurları tarafından yapılan her açık kural ihlalinin ciddi sonuçları olmalı. Siyasi sorumlular bu olayları hafife almamalı. Polisin savunmasız göstericilere karşı sadece bazen yaşamı tehdit edecek şekilde harekete geçmesi kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümetinin, Melzer'in talebine 60 gün içinde cevap vermesi gerektiği öğrenildi.

AA

Etiketler: Almanya, polis, şiddet, BM, açıklama
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