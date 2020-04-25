Almanya’da virüse karşı alınan önlemler protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Rosa-Luxemburg Meydan’ında izinsiz toplanan yüzlerce kişi, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı izinsiz gösteride, protestocular ellerinde “Alman Anayasası” yazan dövizler taşıdı. Protestocular, Alman hükümetinin Kovid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu. Hoparlörlerden birçok kez Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan 1,5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan Baden-Württemburg eyaletinin Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı’nda da yaklaşık 500 kişinin Kovid-19 önlemlerini protesto ettiği bildirildi. AA

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