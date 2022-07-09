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9 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Almanya'dan Bosna Hersek'e asker gönderme kararı

09 Temmuz 2022, Cumartesi 09:46
Alman parlamentosu, hükümetin Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna (EUFOR Althea) asker gönderme ve KFOR bünyesinde Kosova’da bulunan silahlı güçlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararını onayladı.

Federal Meclis'te yapılan oylamada koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin oylarıyla iki misyonun görevi onaylandı.

Buna göre Almanya 10 yıl sonra tekrar Bosna Hersek'teki EUFOR Althea'ya 50 asker gönderecek.

Öte yandan NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonunda görev yapan 400 Alman askerlerinin de görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

Alman ordusu uluslararası bir misyonun parçası olarak 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor.

AB misyonu EUFOR Althea, Dayton barış anlaşmasının uygulanmasını izlemek ve ülkede güvenliği sağlamak için 2004 yılında kuruldu.

AA

Etiketler: Almanya, Bosna Hersek
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