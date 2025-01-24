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24 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Almanya'dan İsrail'e: “İşgalci yerleşimcileri durdur”

24 Ocak 2025, Cuma 02:12
Almanya, Batı Şeria’daki şiddet yanlısı yerleşimcileri durdurması için İsrail yönetimine çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fischer, Batı Şeria’daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilerin eylemlerine dikkati çekerek, “Yerleşimci şiddetinin daha da artmasından ve yerleşimcilerin şiddet eylemlerini terörle mücadelenin bir parçası olarak tanımlayan ve bu şekilde meşrulaştıran İsrail kabine üyelerinin açıklamalarından da endişe duyuyoruz” dedi. Şiddetin meşrulaştırılması çabalarına işaret eden Fischer, “Bu tür şiddet ve bunun meşruluğu haklı gösterilemez. Bu tür tutumlar, insan haklarını ihlal ediyor ve Orta Doğu ihtilafının çözüm umutlarına zarar veriyor. Yerleşimci şiddetini Avrupa düzeyinde izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AA

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