Almanya'nın Afganistan’dan asker çekme süreci tamamlandı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afganistan’da bulunan son Alman askerlerinin ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Kramp-Karrenbauer, Twitter’dan yaptığı açıklamada, son Alman askerlerinin de Afganistan’dan güvenli bir şekilde ayrıldığını belirterek "20 yıl sonra en yoğun yurt dışı görevimiz tamamlandı." ifadesini kullandı. Kramp-Karrenbauer, 2001'den beri Afganistan’da görev yapan 150 binden fazla Alman askerine teşekkür ederek "Alman askerleri Afganistan’da Federal Meclis’in verdiği tüm görevleri yerine getirdi. Bu görevden gurur duyabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu. Alman Ordusundan yapılan açıklamada da bugün Orta Avrupa Saati ile 21.24’de Afganistan’da bulunan son Alman askerlerinin ülkeden ayrıldığına işaret edilerek askerlerin Tiflis üzerinden Almanya’ya doğru yolda olduğu ve yarın ülkeye gelmelerinin planlandığı belirtildi. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 63

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.