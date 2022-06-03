Alpler'in karla kaplı görüntüsü yeşile döndü

Karla kapla görüntüsüyle bilinen Alp dağlarında kar kütlelerinin yıllar içinde eridiği ve yerlerini yeşil bitki örtüsünün kapladığı gözlendi.

Mail Online'ın haberine göre, İsviçre’de Basen Üniversitesinden bilim insanları, küresel ısınmanın Alp dağları üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma yürüttü. Science Dergisi'nde yayımlanan "Beyazdan Yeşile" adlı araştırmada uzmanlar, 1984 ve 2021 yıllarındaki uydu görüntülerini inceledi. 38 yılı kapsayan çalışmada, Alpler'deki kar kütlelerinin yıllar içinde gözle görünür bir şekilde eridiği ve yerlerini yeşil bitki örtüsünün kapladığı gözlendi. Uzmanlar, küresel ısınmanın Alpler'deki karların erimesine yol açtığını ve böylelikle, beyaz görüntüsüyle bilinen dağların yeşile döndüğünü aktardı. AA

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