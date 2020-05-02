Amazon CEO'su Jeff Bezos ABD Kongresi'nde ifadeye çağrıldı

Dünyanın en büyük internet alışveriş platformu Amazon.com'un kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, rakip firmaların verilerini ele geçirerek şirketinin piyasada tekel oluşturduğu iddiaları üzerine ABD Kongresi'nde ifade vermeye çağırıldı.

Bezos ve Amazon.com yöneticileri bu iddiaları geçen seneden beri yalanlıyordu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Bezos'a cuma günü gönderdiği mektupta ABD'li bazı siyasilerin Amazon.com'a karşı çok ciddi suçlamalar yönelttiği ve jüri komitesine konuyla ilgili açıklama yapmasını istedikleri belirtildi.

ABD Rekabet Alt Kurulu Başkanı David Ciciline, dev şirketin iddialarla ilgili suç dosyasının kabarık olduğunu, araştırma raporlarında şirket çalışanlarının diğer firmaların verileri üzerinde korsan faaliyetlerde bulunduğu yönünde önemli bulguların yer aldığını açıkladı.

Ciciline, altı kurul üyesiyle birlikte Jef Bezos'u ifadeye çağırdıklarını belirterek, "Amazon.com'un ticari faaliyetlerini temize çıkarabilmesi için birçok fırsatı oldu. Ancak şirket yöneticileri bu konuda komite üyeleri ve halkı defalarca yanılttı. Büyük ve güçlü şirketler kanunun üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.