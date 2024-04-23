Amerikalı Yahudi öğrenciler risk altındaymış!

ABD Kongresinden 2 senatör, New York’taki Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin yanlısı öğrenci eylemlerine karşı Ulusal Muhafız birliklerinin kullanılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Columbia Üniversitesindeki öğrencilerin İsrail karşıtı gösterileri nedeniyle “Amerikalı Yahudi öğrencilerin risk altında” olduğunu iddia etti. Hawley, mektubunda, Filistin yanlısı gösterileri “antisemitik” olarak niteleyerek, ABD Başkanı Joe Biden’a, “Yahudi Amerikalı öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için Ulusal Muhafızları ve gerekli diğer yetkilileri derhal harekete geçirmelisiniz.” çağrısını yaptı. Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton da “Columbia’da yeni oluşan pogromların (etnik, dini ya da siyasi nedenlerle bir gruba uygulanan şiddet) durdurulması gerektiğini.” öne sürdü. AA

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