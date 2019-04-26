Arap genç Sarı Yelekliler'in eyleminde gözünü kaybetti

Suriye’deki iç savaştan kaçan Arap genci, Sarı Yelekliler'in eyleminde tek gözünü kaybetti.

Suriye’deki iç savaştan kaçmak için Halep'ten Fransa’ya gelen bir Arap gencinin, Sarı Yelekliler'in eyleminde polisin attığı plastik mermi yüzünden tek gözünü kaybettiği ortaya çıktı. Fransa'da geniş yankı uyandıran gelişme, ülkenin iç bölgelerindeki Saint-Etienne kentinde yaşandı. Suriye'den, 2018 yılında, ailesinin gayretiyle üç kardeşiyle birlikte önce Lübnan’a geçen ve buradan da Fransa’ya gelen 15 yaşındaki Muhammed isimli Arap genci, Saint-Etienne kent merkezinde Sarı Yelekliler'in gösterisini izlerken polisin attığı plastik mermi sonucu sağ gözünü kaybetti. Arap genci, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Suriye’de savaştan kaçtım, burada gözümü kaybettim.” diyerek talihsiz yazgısını özetledi. Saint-Etienne savcılığı, Arap gencinin gözünü kaybetmesine yol açan olayla ilgili soruşturma başlattı. Euronews Türkçe

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