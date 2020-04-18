Arnavutluk'ta karantina kurallarını ihlal edenlere hapis cezası

Arnavutluk'ta koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina ile izolasyon kurallarını ihlal eden ve başkalarına hastalık bulaştıranlar 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Başbakan Edi Rama sokağa çıkma yasağının başarılı bir şekilde kaldırılabilmesi için bu cezaların gerekli olduğunu belirtti.

Rama hükümetinin tahminlerine göre sokağa çıkma yasağı uygulanmamış olsaydı ülkede 2 bin 800 kişi Covid-19 nedeniyle ölecekti. Arnavutluk'ta cumartesi günü itibariyle 539 Covid-19 vakası tespit edildi ve 26 kişi öldü. Bu diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bir sayı.

Yasaklar sırasında polis 7 binden fazla kişiye ceza keserken bin 800 ehliyete el kondu. Yeni yasaya göre karantina ve izolasyon kurallarını bilerek veya bilmeyerek ihlal eden ve hastalığı bulaştırarak bir başkasının ölüm dahil zarar görmesine neden olanlar 8 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Parlamento'da yeni yasayla ilgili konuşan Rama karantinayı ihlal etmenin bomba taşımakla eşdeğer olduğunu söyledi.

Ülkedeki ilk Covid-19 vakası 9 Mart'ta İtalya'dan gelen birinde tespit edilmesini ardından hükümet zayıf sağlık sisteminin çökmesinden endişelenerek sıkı izolasyon önlemleri aldı. Ayrıca hafta içi günlerden öğleden sonra 17:30'dan sabah 5:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve her aileden 1 kişiye 90 dakikalık alışveriş süresi tanınıyor.