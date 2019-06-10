Arnavutluk'ta yerel seçimler iptal edildi

Yetki krizinin yaşandığı Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Ilir Meta 30 Haziran 'da yapılması planlanan yerel seçimleri iptal etti.

Cumhurbaşkanının yasaları çiğnediğini öne süren hükümet kanadı ise Meta'nın görevden alınması gerektiğini bildirdi.

Hükümet bu bağlamda harekete geçileceğini duyurdu.

Meta, muhalefetsiz bir seçimin sosyal kırılmalara neden olabileceği ve Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne girme şansını zedeleyebileceği gerekçesiyle seçimleri iptal etme kararı aldığını belirtti.

"Gerçek olmayan bir yarış ve muhalefetin yer almadığı seçimler, ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecini dondurur, AB ile müzakereleri başlatacak her türlü şansı baltalar." ifadelerini kullanan Ilir Meta, mevcut durumun özgür ve adil seçim kriterlerini karşılamadığını da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Meta, iptalin siyasi partilere 'yeniden diyalog başlatmak' için zaman tanıyacağını da savundu.

Başbakan Edi Rama ise seçimleri engelleyecek hiçbir gücün bulunmadığını söyledi.

Ayrıca Başbakan Rama, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınması için perşembe günü bir meclis önergesi sunacaklarını kaydetti.

Arnavutluk muhalefeti, 2017 seçimlerini suç örgütlerinin yardımıyla kazandığını iddia ettiği Sosyalist hükümeti boykot ediyor.

Sandalyelerini boş bırakan muhalefet, şubat ayı ortalarında parlamento ile ilişkilerini kesmişti.

Muhalefet ayrıca yerel seçimleri de boykot etme kararı almıştı.