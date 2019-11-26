Arnavutluk'taki depremde 7 kişi öldü

Arnavutluk'ta gözlemlenen 6,4 büyüklüğündeki depremde 7 kişi öldü. AFAD ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye gidecek.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremde 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tiran’da Üniversite Hastanesinde 180 kişinin tedavi altına alındığı, Dıraç’ta ise 150 kişinin tedavi için hastaneye başvurduğu bildirildi.

Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, yaptığı açıklamada, Dıraç şehri sakinlerine ambulans ve itfaiyenin geçişlerini engellememek için araçlarını kullanmamaları çağrısında bulundu.

Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı ülke genelinde bugün eğitime ara verildiğini, önümüzdeki günler için ilerleyen zamanlarda bilgilendirme yapacaklarını duyurdu. Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.

Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına destek

Bu arada AFAD, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma ekibi, 3 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi ve Genelkurmay'a ait bir uçak ile bölgeye gidileceğini açıkladı.