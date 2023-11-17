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17 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

"Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok" sözleriyle istifa etti

17 Kasım 2023, Cuma 16:07
New York Times'ın pazar ekinin Şiir Editörü Anne Boyer, gazetenin İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin haberlerine, "Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok" ifadeleriyle tepki göstererek, istifa etti.

Boyer, kendi kişisel sayfasında yayımladığı istifa mektubunda, "İsrail'in Gazze halkına yönelik ABD destekli savaşı kimsenin yararına değil." ifadesini kullandı.

İsrail, ABD, Avrupa ve özellikle Yahudi halkı için bu savaşta bir güvenlik olmadığını kaydeden Boyer, "Bu savaş sadece petrol ve silah üreticilerinin ölümcül karlarına hizmet etmektedir." görüşünü paylaştı.

Boyer istifa mektubunda, "Dünya, geleceğimiz, kalbimiz bu savaş nedeniyle küçülüyor ve zorlaşıyor. Bu sadece füzelerin ve toprak işgalinin savaşı değil. Bu, onlarca yıldır işgale, zorla yerinden edilmelere, mahrumiyete, denetimlere, kuşatmalara, hapislere ve işkencelere direnen Filistin halkına karşı süren bir savaş." ifadelerine yer verdi.

"Bu istifa, haber dünyasında şiir büyüklüğünde bir boşluk bırakıyorsa, şu anın gerçek şekli budur"

Bazen sanatçılar için protestonun en verimli yolunun "reddetmek" olduğunu vurgulayan Boyer, mektubunu şöyle noktaladı:

"Bizi bu mantıksız acılar iklimine alıştırmayı amaçlayan 'makul" tonlar arasında şiir yazamam. Artık iğrenç edebikelamlar yok. Artık sözlerle arıtılan cehennem manzaraları yok. Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok. Bu istifa, haber dünyasında şiir büyüklüğünde bir boşluk bırakıyorsa, şu anın gerçek şekli budur."

AA

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