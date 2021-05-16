"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Aşılamada son durum: 1 milyar 450 milyondan fazla doz aşı yapıldı

16 Mayıs 2021, Pazar 16:48
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek 1 milyar 450 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 392 milyon 990 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 270 milyon 830 bin ile ABD, 181 milyon 540 bin ile Hindistan, 56 milyon 20 bin ile İngiltere, 52 milyon 640 bin ile Brezilya, 39 milyon 410 bin ile Almanya, 28 milyon 470 bin ile Fransa, 27 milyon 10 bin ile İtalya, 25 milyon 788 bin ile Türkiye, 23 milyon 860 bin ile Rusya, 22 milyon 620 bin ile Endonezya, 22 milyon 410 bin ile Meksika, 21 milyon 680 bin ile İspanya, 18 milyon 10 bin ile Kanada, 16 milyon 560 bin ile Şili, 15 milyon 780 bin ile Polonya, 11 milyon 450 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 420 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 670 bin ile Fas ve 10 milyon 530 bin ile İsrail izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede her 100 kişiye düşen doz sayısı 133.

Bu ülkeyi 121,63 doz ile İsrail, 115,75 ile BAE, 114,23 ile San Marino, 95,31 ile Malta, 86,65 ile Şili, 85,59 ile Bahreyn, 82,52 ile İngiltere, 81,99 ile Maldivler, 80,98 ile ABD, 74,65 ile Macaristan, 73,56 ile Moğolistan, 69,49 ile Katar, 66,09 ile Monako, 65,67 ile Uruguay, 62,46 ile Butan, 59,7 ile İzlanda ve 59,1 ile Sırbistan izledi.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 788 bin 307 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 30,46 oldu. 14 milyon 956 bin 282 kişiye ilk doz, 10 milyon 832 bin 25 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

AA

Etiketler: aşılama
Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den İsrail ve Filistin'e 'müzakerelere dönme' çağrısı

    Biden'dan Netanyahu'ya destek mesajı

    Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Aşılamada son durum: 1 milyar 450 milyondan fazla doz aşı yapıldı

    Gazze Belediyesi: İsrail 40 cadde ve kavşağı kullanılamaz hale getirdi

    Yörükler yayla yolunda

    Mustafa Kılıç Hoca ebediyete uğurlandı

    İsrail'e tüm uluslararası uçuşlar durduruldu

    İsrail, Filistin bakanlık binalarını bombaladı

    AB dışişleri bakanları Filistin-İsrail gerginliğini görüşecek

    ABD Kongre Üyesi: İsrail'in saldırılarının nedeni ABD'nin desteği

    Kademeli normalleşme tedbirleri açıklandı

    İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

    Filistin Devlet Başkanı Abbas, Biden ile görüştü

    İsrailli insan hakları kuruluşu: İsrail savaş suçu işledi

    Turizm çalışanları Bakan Ersoy'a istifa çağrısı yaptı

    New York Times: Demokratlardan İsrail'e itiraz sesleri giderek yükseliyor

    Bebek katili İsrail

    İsrail, Filistinli kadınları darbetti, bir kadının başörtüsünü çıkardı

    Dijital bağımlılara dönüşebiliriz

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İşte AKP, işte demokrasi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin ve İsrail
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Mustafa Kılıç Hoca da Hakka yürüdü
    Genel

    ‘Genelge devleti’ olduk
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Halkçılar, Dindarlık ve Demokratlık
    Misbah ERATİLLA

    Uzaktaki babamdan, yakınımdaki çocuğuma
    Faruk ÇAKIR

    Sağlıkta nereye?
    Oğuz Yiğiter

    Ölü taklidi yapanlar
    Risale-i Nur'dan

    Silâhın ve kalen, İslâm kardeşliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.