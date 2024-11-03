Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur: “Savaşın devam etmesi hayatlar alıyor. Gazze’de ateşkes hayatları kurtaracak” dedi.

'Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun'

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de sağlanacak bir ateşkesin hayatları kurtaracağını söyledi.

Mansur, BM Cenevre Ofisi’ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi. Mansur, ateşkese varılmasının önemine işaret ederek, “Savaşın devam etmesi hayatlar alıyor. Şu ana kadar 43 bin civarında Filistinli sivili kaybettik. Bunların çoğu savunmasız olan çocuk ve kadınlardı. 100 bin kişi yaralandı ve bunların yüzde 70’i kadın ve çocuk. Gazze’de ateşkes hayatları kurtaracak. Yerinden edilenlerin geri dönmelerine izin verecek.” dedi.

Etnik temizlik yapmak istiyorlar

Bir grup İsrailli generalin Gazze’nin kuzeyinde “etnik temizlik” yapmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onaylanan tehlikeli planlarını İsrail Meclisi’ndeki bir komiteye sunduğunu belirten Mansur, “Bu planla, Gazze’nin kuzeyinde etnik temizlik yapmak istiyorlar. Hala orada bulunan 470 bin kişiye ‘Buradan gidin yoksa öleceksiniz, gidin yoksa açlıktan öleceksiniz. Gidin yoksa oradaki hastaneleri yok edeceğiz.’ diyorlar.” ifadelerini kullandı. Mansur, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu organ BM Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisi olan 5 ülke olduğunu, Konsey’in kararlarını uyma yükümlülüğü bulunan ancak buna uymayan İsrail’i koruyan bir ülkenin (ABD) olduğunu belirtti. Mansur, İsrail’in, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymamasına rağmen herhangi bir yaptırımla karşılaşmamasının, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam etmesindeki esas neden olduğu söyledi.