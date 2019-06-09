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Atinalı Müslümanlar camilerine kavuşuyor

09 Haziran 2019, Pazar 00:28
Yunanistan’ın başşehri Atina’da inşa edilen ilk cami, kapılarını ilk kez açtı. Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu, camide ilk namazın Eylül ayında kılınacağını söyledi.

Yunanistan’ın başşehri Atina’da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu’nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, yapımı tamamlanan, ancak henüz bürokratik s ebeplerle ibadete açılmayan Atina Camii’ini ziyaret ederek şehirdeki Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından konuşan Gavroglu, Bakanlığın sorumluluğunda olacak caminin tamamen Yunan devleti tarafından inşa edildiğini belirterek, “Demokrasi son sözü söyledi ve bu gerçekleşti. Atina en sonunda vatandaşları, göçmenler ve Müslüman ziyaretçileri için bir ibadethaneye sahip oldu.” ifadelerini kullandı. İnanç hakkının eğitim ve sağlık gibi temel bir hak olduğunu vurgulayan Gavroglu, “Faşist ve ırkçılar ülkenin ufkunu daraltmaya, sadece kendilerinin olduğu bir gelecek kurmaya çalıştılar, ama hem Mecliste hem de halk arasında hüsrana uğradılar” diye konuştu.

İnşasına 2006’da karar verilmişti

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016’da Meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti. Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor. Camide bir çocuk parkı ve fıskiye de yer alıyor. Cami için 887 bin avro bütçe ayrılmıştı. Söz konusu caminin yapımına ilk olarak 2006’da karar verilmiş, ancak bürokratik süreçlerin uzaması, hukukî engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri dolayısıyla 10 yılı aşkın süre inşasına başlanamamıştı. Caminin yönetimi, Eğitim ve Maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

İlk namaz Eylül’de

Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Gavroglu, şehirdeki Müslümanların yaklaşık 12 yıldır açılışı beklediklerine işaret ederek, “Camide ilk namazın Eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz” dedi. Müslüman nüfusun bir diğer önemli sorununun mezarlık olduğuna dikkati çeken Gavroglu, “Yunan Kilisesi 10 dönümlük bir alan tahsis etti, ancak mahkeme süreci uzadı. Bu meselenin farkındayız ve çözülmesi gerekiyor. Bu da bir öz eleştirimizdir” ifadelerini kullandı. Gavroglu camiyi gezerek Zaki ve diğer Müslüman vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyaretin hem Yunan hem de uluslar arası basın tarafından büyük ilgi görmesi de dikkati çekti. İnşası büyük oranda iki yıl önce tamamlanan cami, çeşitli bürokratik sebeplerle iki yıldır açılamıyor.

Etiketler: yunanistan, atina, cami
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