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31 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Avrupa'da 150 Rus diplomat sınır dışı edildi

31 Mart 2022, Perşembe 15:07
Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrasında Moskova’ya yönelik artan yaptırımların yanı sıra Avrupa’da görevli 150 Rus diplomat Viyana Sözleşmesi’ni ihlal ettikleri gerekçesiyle çeşitli ülkelerden sınır dışı edildi.

Sınır dışı gerekçesi olarak ülkelerin çoğunluğu güvenlik veya casusluk suçlamalarını ileri sürerken, bazı ülkeler ise Ukrayna ile dayanışma göstermek için Rus diplomatları ülkelerinde "istenmeyen kişi" ilan etti.

Polonya, 45 Rus diplomatı sınır dışı etti

Ukrayna’dan en çok sığınmacının geldiği Polonya, diplomat statüsüne sahip 45 Rus’u casusluk gerekçesiyle sınır dışı ederek, bu süreçte en çok diplomat sınır dışı eden ülke oldu.

Ukrayna ile sınırı olan bir başka komşu ülke Slovakya da 38 Rus diplomatı, Viyana Sözleşmesi'ne riayet etmedikleri gerekçesiyle sınır dışı etti.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu diplomatların güvenlik açısından yüksek risk taşıdığını ileri sürdü.

Slovakya gibi yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip küçük bir ülkede bu kadar çok sayıda Rus diplomatın sınır dışı edilmesi dikkat çekti.

Belçika'dan 21 sınır dışı

Belçika hükümeti, ülkede görevli Rus diplomatlardan 21'ini casusluk yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rus diplomatların Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği ile Anvers kentindeki konsolosluğunda çalıştıklarını belirterek bu kişilerin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden casusluk ve etki operasyonu faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Hollanda'dan 17 Rus diplomat

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı ettiklerini duyurdu.

Çekya'da Rusya’nın Prag Büyükelçiliğinde görevli bir diplomat sınırı dışı edilirken, ülke basınına göre bu kişinin Prag Büyükelçi Yardımcısı Feodosij Vladisevszkij olduğu iddia edildi.

Baltık ülkeleri

Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Büyükelçisi Alexei Isakov'un Bakanlığa çağrılarak, Rusya Büyükelçiliğinin 4 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan eden diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus diplomatların son faaliyetlerinin "diplomatik statüleriyle bağdaşmadığı" belirtilerek ülkeyi terk etmeleri istendi. Bu kararın Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta Kiev ile dayanışmanın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Bu arada Estonya 3 Rus diplomatı sınır dışı ederken Letonya 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Balkanlar’da sınır dışı edilen diplomatlar

Rusya ile genel olarak iyi ilişkilere sahip Bulgaristan, 12 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Kuzey Makedonya da 5 Rus diplomatı, Viyana Sözleşmesi'ne uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı etti.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Avrupalı ülkelere ek olan ABD de Birleşmiş Milletlerde (BM) görevli 13 Rus diplomatı sınır dışı etti.

AA

Etiketler: Avrupa, Rus diplomat
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