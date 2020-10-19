Avrupa’da ikinci dalga

BİRÇOK ÜLKE KARANTİNA TEDBİRLERİNE GERİ DÖNÜYOR. BELÇİKA’DA ÜLKE GENELİNDE GECE YARISINDAN İTİBAREN SABAH 05.00’A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK. AYRICA BÜTÜN KAFE, BAR VE RESTORANLAR 1 AY SÜREYLE KAPATILDI.

Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke karantina tedbirlerine geri dönüyor. Dünya genelinde nüfusuna oranla koronavirüsten (Kovid-19) en fazla can kaybının kaydedildiği ülke olan Belçika’da ikinci dalga bilançosu ağırlaşıyor. Başbakan Alexandre De Croo’nun başkanlığında toplanan Danışma Kurulu’nun ardından ülke genelinde salgına karşı yeni tedbirler alındı. Başbakan De Croo, ülke genelinde gece yarısından itibaren sabah 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyururken, 19 Ekim 2020’den (Pazartesi, dün) itibaren tüm kafe, bar ve restoranların 1 ay süreyle kapatılacağını aktardı. Ülke genelinde restoranlar yerel saatle 22.00’ye kadar paket servisi hizmeti verebilecekken, 20.00’den itibaren alkol satışı yasak olacak. Ev ziyaretlerine sosyal mesafe ve maske zorunluluğu uyma şartı getirilirken, aileler ziyaretlerde en fazla 4 kişi kabul edebilecek. Vatandaşlar, kendi evi dışında sadece 1 kişi ile yakın iletişim kurabilecek. Bu kurallar iki haftalık süreçte devam edecek. Noel pazarları ise bu yıl iptal edildi. Öte yandan Belçika’da 7 günlük vaka ortalaması yaklaşık 6 bine ulaşırken, salgında Avrupa’nın en kötü etkilenen ülkelerinden biri haline geldi. Belçika’da toplam vaka sayısı 191 bin 959’a, toplam can kaybı ise 10 bin 327’ye ulaştı.