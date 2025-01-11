Avrupa'da Netanyahu krizi

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Polonya’da düzenlenecek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmasına Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama emri nedeniyle karşı olduğunu bildirdi.

AB: Tüm üye ülkeler UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrine uymakla yükümlü

UCM'nin Netanyahu tutuklansın emri hukuk için "nadir bir fırsat"

UCM’nin Netanyahu ve Gallant’ı tutuklama emrini Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu uygulayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı. AB Komisyonunun dış ilişkiler sözcülerinden Anouar El Anouni günlük basın toplantısında Netanyahu’nun Polonya’da düzenlenecek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılması ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı. El Anouni, “AB, UCM’yi ve Roma Statüsü’nde belirtilen ilkeleri desteklemektedir. AB, mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duymaktadır. AB, uluslararası ceza adaletine ve dokunulmazlığa karşı mücadeleye güçlü şekilde bağlıdır. AB Konseyi tüm devletleri, bekleyen tutuklama emirlerinin derhal infazı dahil olmak üzere mahkemeyle tam işbirliği yapmaya çağırmaktadır.” ifadesini kullandı.

BM: Netanyahu Polonya’ya giderse tutuklanmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına destek için birlikte çalışılması çağrısı yaptı. UCM’nin karar paylaşımını alıntılayan Albanese, “Uluslararası toplum olası tepkilere hazırlanırken, hesap verilebilirlik alevini parlak şekilde tutmak için birlikte çalışmamız gerek. Bu karanlık zamanlarda adalet çağrısının güçlü şekilde büyümesini diliyorum.” ifadelerini kullandı. Brüksel -aa

UCM eski Başkanından, Netanyahu tepkisi

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eski Başkanı Piotr Hofmanski, Polonya’nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılması hâlinde UCM’nin kararına aykırı şekilde tutuklamama yönündeki tutumunu eleştirdi.